ইরানের সেনাবাহিনীকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ ঘোষণার আহ্বান ইতালির
ইরানে গণবিক্ষোভ দমনে প্রাণঘাতী অভিযানের প্রেক্ষাপটে দেশটির সেনাবাহিনী রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসকে (আইআরজিসি) ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছে ইতালি। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রতি এই আহ্বান জানান ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি।
আন্তোনিও তাজানি জানান, তিনি বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ব্রাসেলসে হতে যাওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। তিনি আরও জানান, অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হবে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় তাজানি বলেন, বিক্ষোভ চলাকালে বেসামরিক জনগণের যে প্রাণহানি হয়েছে, তা একটি স্পষ্ট ও কঠোর প্রতিক্রিয়ার দাবি রাখে। তিনি আরও বলেন, বিক্ষোভে বেসামরিক জনগণের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে।
একজন ইইউ কর্মকর্তা শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বলেছিলেন, আইআরজিসিকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব এই সপ্তাহের বৈঠকের এজেন্ডায় রয়েছে, তবে এটি অনুমোদনের জন্য ঐক্যমত্য প্রয়োজন ও আমরা এখনো সেখানে পৌঁছাইনি। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ২০১৯ সালে আইআরজিসিকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে ঘোষণা করেছিল।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্টস নিউজ এজেন্সি সোমবার (২৬ জানুয়ারি) জানিয়েছে, তারা বিক্ষোভ চলাকালীন প্রায় ৬ হাজার জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছে এবং আরও ১৭ হাজার সম্ভাব্য মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করছে।
ইরানি কর্তৃপক্ষ গত সপ্তাহে ৩ হাজার ১১৭ জনের মৃত্যুর তথ্য স্বীকার করেছে।
এদিকে, ইইউ এরই মধ্যে পূর্ববর্তী বিক্ষোভ দমন ও তেহরানের রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধ সমর্থনের কারণে কয়েকশ’ ইরানি কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এছাড়া, ব্লকটি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে- এমন যন্ত্রাংশ ইরানে রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে।
গত সপ্তাহে, ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডার লিয়েন আরও গুরুত্বপূর্ণ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি রপ্তানি নিষিদ্ধের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন।
