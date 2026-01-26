  2. ক্যাম্পাস

ঢাবির বিজ্ঞান ইউনিটে ৯২ শতাংশ শিক্ষার্থীই ফেল

প্রকাশিত: ০৯:০৯ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৯২ শতাংশই ফেল করেছেন, পাশাপাশি প্রায় ৪ শতাংশ পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র বাতিল হয়েছে। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) এই ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, এ বছর বিজ্ঞান ইউনিটে ১ হাজার ৮৯১টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেন ১ লাখ ১৪ হাজার ১১৪ জন। পরীক্ষায় অংশ নেন ১ লাখ ২ হাজার ৯৩ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭ হাজার ৬২১ জন, যা মোট পরীক্ষার্থীর ৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ। ফলে প্রায় ৯২ দশমিক ৫৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারেননি। এছাড়া অসদুপায়সহ বিভিন্ন কারণে ৪ হাজার ২৭৮ জনের উত্তরপত্র বাতিল করা হয়েছে, যা মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় ৪ দশমিক ১৯ শতাংশ।

উত্তীর্ণদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখা থেকে ৭ হাজার ২১২ জন, মানবিক শাখা থেকে ৩০০ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে ১০৯ জন রয়েছেন। গত ২৭ ডিসেম্বর এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

বিস্তারিত ফলাফল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এছাড়া গ্রামীণফোন, বাংলালিংক অথবা টেলিটক নম্বর থেকে DU SCI লিখে ১৬৩২১ নম্বরে এসএমএস পাঠিয়েও ফল জানা যাবে।

উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আগামী ২৭ জানুয়ারি বিকেল ৩টা থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টা পর্যন্ত বিস্তারিত ফরম ও বিষয়ের পছন্দক্রম ফরম পূরণ করতে পারবেন। বিভিন্ন কোটায় আবেদনকারীদের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট কোটার ফরম সংগ্রহ ও জমা দিতে হবে।

ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণের জন্য ফি প্রদান সাপেক্ষে ২৭ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিসে আবেদন করা যাবে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি।

