মেট্রোয় দোল খেয়ে বিপাকে ‘বর্ডার ২’ তারকা

প্রকাশিত: ০৯:২৬ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
মুম্বাইয়ের যানজট এড়াতে সম্প্রতি মেট্রোয় সফর করেন বরুণ

‘বর্ডার ২’ সিনেমায় জওয়ানের চরিত্রে অভিনয় করে এই মুহূর্তে প্রশংসায় ভাসছেন বরুণ ধাওয়ান। ট্রেলার প্রকাশের পর যারা তাকে নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন, তাদের অনেকেই এখন অভিনেতার পারফরম্যান্সের প্রশংসা করছেন। কোথাও কোথাও তার পোস্টারে দুধাভিষেকের ঘটনাও সামনে এসেছে। তবে এর মাঝেই নতুন বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন এ বলিউড অভিনেতা।

সম্প্রতি মুম্বাইয়ের যানজট এড়াতে মেট্রোয় সফর করেন বরুণ। সেই সফরেই সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা, সিনেমা নিয়ে আড্ডা-সব মিলিয়ে বেশ স্বতঃস্ফূর্ত মেজাজে ধরা দেন তিনি। এমনকি ‘বর্ডার ২’ দেখতে কে কোন হলে যাবেন, তাও জানতে চান যাত্রীদের কাছে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সেই আনন্দঘন পরিবেশ বিতর্কে বদলে যায়।

ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, মেট্রোর ভেতরে যাত্রীদের জন্য রাখা ঝুলন্ত হাতল ধরে দোল খাচ্ছেন বরুণ ধাওয়ান। অনেকেই বিষয়টিকে বিপজ্জনক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ বলে কটাক্ষ করেছেন। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় সমালোচনার ঝড়।

অ্যাকশন দৃশ্যে বিপদ, ঐশ্বরিয়ার জন্য ছুটেছিলেন অমিতাভ 
সর্বকালের শীর্ষে শাহরুখের 'জওয়ান', দেখুন সেরা ১৫ ছবির তালিকা 

এ ঘটনায় সরব হয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষও। মুম্বাই মেট্রো অপারেটর এমএমএমওসিএল তাদের অফিসিয়াল পেজে ভিডিওটি শেয়ার করে কড়া বার্তা দেয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়, মেট্রোর ভেতরে এ ধরনের স্টান্ট আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এবং ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানানো হয় অভিনেতার প্রতি।

যদিও এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত বরুণ ধাওয়ানের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তবে ভাইরাল ওই ভিডিও ঘিরে সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি।

