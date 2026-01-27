২০০ কোটির ক্লাবের পথে ছুটছে ‘বর্ডার ২’
সানি দেওল মানেই বক্স অফিসে ঝড়- সেই পুরনো সমীকরণে আবারও জানান দিল ‘বর্ডার ২’। মুক্তির প্রথম তিন দিনেই ১০০ কোটির গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়া সিনেমাটি এবার সোমবারের পরীক্ষাতেও উতরে গেল দাপটের সঙ্গে।
সাধারণত কর্মব্যস্ত সোমবারে (২৬ জানুয়ারি) প্রেক্ষাগৃহে দর্শকসংখ্যা কমে যায়। কিন্তু জেপি দত্তর উত্তরসূরিদের এই দেশপ্রেমের সিনেমা সেই নিয়ম মানল না। ট্রেড অ্যানালিস্টদের প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, প্রজাতন্ত্র দিবসে পড়া সোমবার সিনেমার আয় ছিল প্রায় ৫৬ কোটি রুপি- যা চার দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ।
ফলে মাত্র চার দিনেই সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭৭ কোটির বেশি। এখন সিনেমাটি দ্রুত এগোচ্ছে ২০০ কোটির ক্লাবের দিকে।
চার দিনের বক্স অফিস রিপোর্ট: প্রথম দিন ৩০ কোটি,
দ্বিতীয় দিন ৩৬ দশমিক ৫ কোটি, তৃতীয় দিন ৫৪ দশমিক ৫ কোটি, চতুর্থ দিন ৫৬ কোটি। মোট আয় ১৭৭ কোটি রুপি (প্রায়)।
রোববারের পর সাধারণত সোমবার সিনেমার আয় ৫০-৬০ শতাংশ কমে যায়। কিন্তু ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের আবহ ‘বর্ডার ২’র আয় ধরে রাখতে বড় ভূমিকা রেখেছে। দর্শকদের মতে, দেশপ্রেমের আবেগ বড়পর্দায় দেখার আলাদা অনুভূতি তৈরি করছে।
এর সঙ্গে রয়েছে তারকাদের আকর্ষণ। সানি দেওলের পাশাপাশি বরুণ ধাওয়ান ও দিলজিৎ দোসাঞ্ঝের উপস্থিতি সিনেমাটিকে সব বয়সী দর্শকের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে। মাল্টিপ্লেক্স থেকে সিঙ্গেল স্ক্রিন- সর্বত্রই ভালো দখল বজায় রেখেছে সিনেমাটি।
আরও পড়ুন:
হেনস্থার শিকার মিমি চক্রবর্তী, থানায় অভিযোগ দায়ের
গোবিন্দকে ‘সুগারড্যাডি’ বললেন স্ত্রী, কারণ জানা গেল
বর্তমান গতিতে আয় বাড়তে থাকলে চলচ্চিত্র বাণিজ্য বিশ্লেষকদের ধারণা, বুধবারের মধ্যেই ‘বর্ডার ২’ ২০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করতে পারে। সেই ধারা বজায় থাকলে চলতি বছরের অন্যতম বড় ব্লকবাস্টার হয়ে উঠতে পারে সিনেমাটি।
সূত্রের দাবি, বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির আয় এরই মধ্যে ১৮৫ কোটির বেশি। ভারতীয় বক্স অফিসেই যেখানে ১৭৭ কোটির কাছাকাছি সংগ্রহ, সেখানে সানি দেওল আবারও প্রমাণ করলেন- দেশপ্রেম আর অ্যাকশন মিললে তার সিনেমার দাপট এখনো অটুট।
এমএমএফ