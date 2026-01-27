সারাদেশে ১১ দলীয় জোটের পক্ষে গণজোয়ার শুরু হয়েছে: মামুনুল হক

সারাদেশে ১১ দলীয় জোটের পক্ষে গণজোয়ার শুরু হয়েছে: মামুনুল হক
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, বিগত দিনে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো ব্যর্থ হয়েছে। এ কারণে ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য সারাদেশে ১১ দলীয় জোটের পক্ষে গণজোয়ার শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে সুনামগঞ্জ-৩ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা শাহীনুর পাশার নির্বাচনি জনসভায় তিনি এ কথা বলেন।
মামুনুল হক আরও বলেন, ‘বিগত দিনে গুন্ডামির রাজনীতি ছিল। যে দলই ক্ষমতায় যায় তারা নিজেদের ভাগ্য বদল করে জনগণের জন্য কোনো কাজ করে না। ফলে বিগত ৫৪ বছরে যে লুটপাট আর দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি হয়েছে, সেটার পরিবর্তনের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। ১১ দলীয় জোট হলো জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ফসল ঘরে তোলার জন্য।’
লিপসন আহমেদ/এসআর/জেআইএম