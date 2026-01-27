যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির মুখেও কিউবার প্রতি জোরালো সমর্থন চীনের
যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির মুখেও কিউবার প্রতি জোরালো সমর্থন জানিয়েছে চীন। মঙ্গলবার বেইজিং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, ওয়াশিংটন বারবার হুমকি দিলেও কিউবাকে সহায়তা দেওয়া হবে। কয়েক সপ্তাহ আগেই ভেনেজুয়েলায় হাভানার মিত্র নিকোলাস মাদুরোকে সরিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আকস্মিক হামলা চালিয়ে মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্রে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর এএফপির।
বেইজিং এবং হাভানা দীর্ঘদিনের মিত্র এবং কয়েক দশক ধরে দ্বীপটিতে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধের বিরোধিতা করে আসছে চীনা কর্তৃপক্ষ।
এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করে বলেন, কিউবা পতনের জন্য প্রস্তুত। ট্রাম্প হাভানাকে একটি চুক্তি করতে বলেছেন নয়তো ভেনেজুয়েলার মতো তাদেরও মূল্য দিতে হবে বলে সতর্ক করেছেন। গত ৩ জানুয়ারী ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালায় যুক্তরাষ্ট্র।
মঙ্গলবার এক নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন বলেন, চীন কিউবার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের প্রতি গভীর উদ্বেগ এবং বিরোধিতা প্রকাশ করছে।
তিনি বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে ... আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করা বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ওয়াশিংটনকে অবিলম্বে কিউবার বিরুদ্ধে অবরোধ এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করারও আহ্বান জানান তিনি।
এই মুখপাত্র বলেন, চীন কিউবাকে যতটা সম্ভব সমর্থন এবং সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। পলিটিকো গত সপ্তাহে রিপোর্ট করেছে যে, ট্রাম্প প্রশাসন কিউবায় তেল আমদানি বন্ধ করার জন্য নৌ অবরোধের কথা বিবেচনা করছে।
কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল ডিয়াজ-ক্যানেল শনিবার সামরিক মহড়া তদারকি করেছেন। এগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি।
টিটিএন