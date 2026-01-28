লিবিয়া সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ফ্রান্সের ২৫ বছরের তেল চুক্তি

লিবিয়া সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ফ্রান্সের ২৫ বছরের তেল চুক্তি
ফ্রান্সের টোটাল এনার্জিস এবং যুক্তরাষ্ট্রের কনোকোফিলিপসের সঙ্গে ২৫ বছরের তেল উন্নয়ন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে লিবিয়ার ত্রিপোলিভিত্তিক সরকার। এ চুক্তির মাধ্যমে দেশটির ওয়াহা ওয়েল কোম্পানির উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ করতে সাহায্য করবে বলে জানানো হয়েছে।
বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল তেল উৎপাদন করছে লিবিয়ার ওয়াহা ওয়েল কোম্পানি। নতুন চুক্তির মাধ্যমে লিবিয়ার তেলক্ষেত্রের জন্য ২ হাজার কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ আসবে।
এতে দৈনিক উৎপাদন ৮ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল পর্যন্ত বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। চুক্তিতে চারটি নতুন তেলক্ষেত্র উন্নয়ন ও ১৯টি কনসেশন এলাকার অনুসন্ধান কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ত্রিপোলি আশা করছে, আগামী ২৫ বছরে এই চুক্তি থেকে অন্তত ৩৭ হাজার ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার রাজস্ব আসবে। লিবিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবদুল হামিদ আল-দবেইবাহ বলেছেন, কনোকোফিলিপসের ও টোটাল এনার্জিস-এর সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্ব একটি মানসম্পন্ন এবং অনন্য সাফল্য, যা আন্তর্জাতিক ক্ষমতা সম্পন্ন পক্ষ গুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে শক্তিশালী করছে।
এছাড়াও ত্রিপোলি সরকার শেভরন এবং মিশরের সঙ্গে পাওয়ার লজিস্টিকস, অনুসন্ধান ও উৎপাদনে সহযোগিতার চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে।
চুক্তিগুলো রাজনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করছে। এ চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পাওয়ার কোম্পানি ও ফ্রান্স- যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের পক্ষ থেকে ত্রিপোলি সরকারের প্রতি আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে। লিবিয়ার তেল খাতের এই নতুন বিনিয়োগগুলো আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলবে।
সূত্র:মিডল ইস্ট আই
কেএম