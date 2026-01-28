  2. আন্তর্জাতিক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ভারতের রাজ্যসভায় উঠছে শোকপ্রস্তাব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৯ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ভারতের রাজ্যসভায় উঠছে শোকপ্রস্তাব
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ভারতের রাজ্যসভায় শোকপ্রস্তাব উঠছে/ ফাইল ছবি

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব আনছে ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা। বুধবারের (২৮ জানুয়ারি) অধিবেশনে এই শোকপ্রস্তাব আনার কথা রয়েছে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) প্রকাশিত বাজেট অধিবেশনের কার্যতালিকা থেকে এই তথ্য জানা গেছে। কার্যতালিতায় উল্লেখ করা হয়েছে, বুধবারের অধিবেশনে প্রয়াত তিন নেতার জন্য শোকপ্রস্তাব আনা হবে। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও ভারতের প্রয়াত দুই নেতা রয়েছেন।

ভারতের দুই নেতা হলেন সাবেক সংসদ সদস্য ও তামিলনাড়ুর বর্ষীয়ান রাজনীতিক এল গণেশন এবং সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুরেশ কালমাদি।

খালেদা জিয়া গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিন ৩১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাজধানীর জিয়া উদ্যানে তার স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় তাকে।

সূত্র: রাজ্যসভার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।