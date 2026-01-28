সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৮ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়ে ভারতের লোকসভায় নীরবতা পালন
বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও ভারতের অন্যান্য নেতাদের মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়েছেন লোকসভার আইনপ্রণেতারা। বাজেট অধিবেশনের প্রথমদিনে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নরেন্দ্র মোদীসহ অন্যান্যরা নীরবতা পালন করেন।
ইরানে হামলা করা ভুল হবে: তুরস্ক
সম্ভাব্য সামরিক হামলা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের সঙ্গে পরমাণু আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানিয়েছে তুরস্ক।
ট্রাম্পের আইসিই বাহিনীর হাতে জানুয়ারিতেই প্রাণ গেছে ৮ জনের
যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আইসিইর (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) তৎপরতায় চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই অন্তত আটজনের মৃত্যু হয়েছে। ফেডারেল এজেন্টদের হাতে গুলিতে নিহত হওয়া কিংবা আইসিই হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনাগুলো দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা প্রত্যাখ্যান করলো ইরান
যুক্তরাষ্ট্র যদি সামরিক হুমকি দিতে থাকে, তাহলে কোনো ধরনের আলোচয় রাজি নয় ইরান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামরিক হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত নাকচ না করায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
ট্রাম্পের ‘যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায়’ ডলারের দাম ৪ বছরে সর্বনিম্ন
ট্রাম্পের ‘যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায়’ ডলারের দাম চার বছরে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। গত মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডলারের দরপতন নিয়ে উদ্বেগ পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়ার একদিন পরেই তৈরি হয়েছে এমন রেকর্ড।
বিশ্ববাজারে ফের সোনার দামে রেকর্ড
বিশ্ববাজারে ফের রেকর্ড ছাড়ালো সোনার দাম। ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনা মজুতের দিকে ঝুঁকছেন। আর এতেই সোনার দামে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে।
এবার আকাশসীমা বন্ধ করে মহড়া চালানোর ঘোষণা ইরানের
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই নিজেদের আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে ইরান। সেই সঙ্গে হরমুজ প্রণালী ও আশপাশের এলাকায় ‘লাইভ-ফায়ার’ সামরিক মহড়া চালানোর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে দেশটির সরকার। এ লক্ষ্যে এরই মধ্যে নোটিশ টু এয়ারম্যান (নোটেম) জারি করেছে ইরান।
পশ্চিমা জোটে টানাপোড়েনের মধ্যে চীন সফরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বুধবার (২৮ জানুয়ারি) চীন পৌঁছেছেন। ২০১৮ সালের পর এই প্রথম কোনো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চীন সফর করলেন। পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক যখন অস্থির, তখন বেইজিংয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করাই এই সফরের মূল লক্ষ্য।
বৈঠকে বসছেন পুতিন ও শারা, সামরিক ঘাঁটি নিয়ে সমঝোতা চায় রাশিয়া
সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে মস্কোতে বৈঠক করতে যাচ্ছেন। বুধবারের (২৮ জানুয়ারি) এই বৈঠকে সিরিয়ায় রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গে এক নার্স ভেন্টিলেশনে, আইসোলেশনে আরেকজন
পশ্চিমবঙ্গে নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত দুই নার্সের মধ্যে একজন এখনো ভেন্টিলেশনে রয়েছেন। আরেকজনকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে।
ঘুসকাণ্ডে দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক ফার্স্ট লেডির কারাদণ্ড
ঘুস গ্রহণের মামলায় দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক ফার্স্ট লেডি কিম কন হিকে এক বছর আট মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইয়োনহ্যাপের বরাতে জানা গেছে, বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সিউল সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট এই রায় ঘোষণা করেন।
সূত্র: এমএসএম
এমএসএম