‘মিশন এখানেই শেষ নয়’

‘মিশন এখানেই শেষ নয়’
টানা ৫ জয়ে বাছাইপর্বে ২ ম্যাচ হাতে রেখে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। তবে নারী দলের সদস্য সোবহানা বলেছেন, তাদের লক্ষ্য এখনো পূরণ হয়নি।
বুধবার সকাল থাইল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করার কাজ সেরেই রেখেছিল বাংলাদেশ। অপেক্ষা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে নেদারল্যান্ডসের জয়ের।
দুপুর গড়াতেই ডাচ নারীরা যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে দিতেই আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে যায় বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। আগামী জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে হবে এবারের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
বিশ্বকাপ নিশ্চিত হওয়ার পর বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের ব্যাটার সোবহানা মোস্তারি বলেছেন, ‘২০২৬ আইসিসি নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা নিশ্চিত হলেও দলের লক্ষ্য এখনও পূরণ হয়নি।’
এক ভিডিও বার্তায় সোবহানা বলেন, ‘টানা পাঁচটি ম্যাচ জিতে আমরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করেছি। তবে এখনও আমাদের দুটি ম্যাচ বাকি। আমাদের মিশন এখানেই শেষ নয়। আমরা কোয়ালিফায়ার চ্যাম্পিয়ন হতে চাই, আর ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপে গিয়ে আগের চেয়ে আরও ভালো পারফর্ম করার লক্ষ্য রয়েছে।’
