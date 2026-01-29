  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬

প্রকাশিত: ০৯:৫৭ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

নির্বাচনি প্রচারণায় বাসের ব্যবহার কীভাবে শুরু হলো?
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো নির্বাচনি প্রচারণায় বাসের ব্যবহার শুরু হয়েছে বাংলাদেশেও। স্মার্টফোন আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগেও রাজপথের রাজনীতিতে প্রচারণা বা ‘ক্যাম্পেইন বাস’ এক জনপ্রিয় কৌশল। বিশালাকার একটি বাস যখন দলীয় স্লোগান আর প্রার্থীর ছবি নিয়ে রাজপথ কাঁপিয়ে চলে, তখন তা কেবল যাতায়াতের মাধ্যম থাকে না; হয়ে ওঠে একেকটি ভ্রাম্যমাণ মঞ্চ।

বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রেখে প্রস্তুত ইরান: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
যে কোনো আগ্রাসনের জবাবে ইরান বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রেখে প্রস্তুত বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। স্থানীয় সময় বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে এই হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

ইরানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দিলো ইইউ
ইরানে বিক্ষোভকারীদের ওপর সহিংস দমন-পীড়ন এবং রাশিয়াকে সমর্থন দেওয়ার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

সিএনএনের প্রতিবেদন/ সরকার দুর্বল হলেও ইরানে হামলা অত্যন্ত জটিল
ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে আলোচনায় কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানে বড় ধরনের হামলার কথা বিবেচনা করছেন। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত একাধিক সূত্র এমন তথ্য জানিয়েছেন।

দ্য গার্ডিয়ানের বিশ্লেষণ/ ইরানের কাছে কী চায় যুক্তরাষ্ট্র?
ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ঘিরে নতুন করে কঠোর অবস্থান নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ইরান যদি আলোচনার টেবিলে না আসে, তবে দেশটির বিরুদ্ধে বিমান হামলা কিংবা শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের মতো পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। গত এক মাসে ট্রাম্পের একের পর এক আগ্রাসী বক্তব্য ও হঠাৎ অবস্থান বদল যুক্তরাষ্ট্র–ইরান সম্পর্ককে আবারও উত্তেজনার চূড়ায় নিয়ে গেছে।

বিশ্ববাজারে বাড়লো সোনা-তেলের দাম, শেয়ারবাজারে ধস
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক হামলার হুমকি জোরালো করায় বিশ্ববাজারে তীব্র অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এর প্রভাবে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম আরও এক দফা রেকর্ড গড়ে আউন্সপ্রতি ৫ হাজার ৫০০ ডলারের ওপরে উঠে যায়। একই সঙ্গে বেড়েছে তেলের দাম।

নেতানিয়াহুর ফোনের ক্যামেরা কেন টেপে ঢাকা, কাকে ভয়?
জেরুজালেমে ইসরায়েলের পার্লামেন্ট ভবন নেসেটের একটি ভূগর্ভস্থ পার্কিং এলাকায় তোলা কয়েকটি ছবি সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ছবিতে দেখা যায়, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তার বিলাসবহুল কালো গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছেন। তবে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে তার মোবাইল ফোনের পেছনের ক্যামেরা ও সেন্সরের ওপর লাগানো লাল রঙের টেপ।

ভূরাজনীতির খেলায় প্রবল চাপে অর্থনীতি, কী করবে ভারত?
চলমান বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার নেতিবাচক প্রভাব কিছুটা বিলম্বে প্রকাশ পেতে পারে এবং এর ফলে ভারতের তারল্য সংকোচন, বৈদেশিক পুঁজি প্রবাহে বিঘ্ন এবং রুপির উপর চাপ সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ভারতীয় পার্লামেন্টে উপস্থাপিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এমন সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

ভারতের জেল থেকে শতাধিক বাংলাদেশির মুক্তি, ভারতে ফিরলো ২৩ জন
দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি পেলো ১১৫ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী। এছাড়াও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের মাছ ধরার ৫টি ট্রলার। ভুলবশত আন্তর্জাতিক জলসীমানা পার হয়ে ভারতের জলসীমানায় প্রবেশ করার অভিযোগে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। একইভাবে বাংলাদেশের জেল থেকে ২৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীও মুক্তি পেয়েছেন।

প্রতারণার দায়ে একই পরিবারের ১১ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলো চীন
প্রতারণার দায়ে একই পরিবারের ১১ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলো চীন। পরিবারটির এসব সদস্য মূলত মিয়ানমারে স্ক্যাম (প্রতারণা) সেন্টার পরিচালনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে।

