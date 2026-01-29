জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেসব প্রার্থীর প্রার্থিতার বিষয় এখন আদালতে ঝুলে আছে, তাদের মধ্যে যাদের ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বৈধ ঘোষণা করা হবে, তারাই পোস্টাল ব্যালটে জায়গা পাবেন। এরপর প্রার্থিতা ফিরে পেলেও তারা পোস্টাল ব্যালটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবেন না।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ।
তিনি বলেন, ‘৪ তারিখের আগ পর্যন্ত আমরা পোস্টাল ব্যালটে তাদের (প্রার্থী) অন্তর্ভুক্তির বিষয়টা বিবেচনায় নেব বা করা যেতে পারে। কিন্তু ৪ তারিখের পর যদি কারও প্রার্থিতা পুনর্বহাল হয় সেক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালট তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, ব্যালট ছাপিয়ে তা পাঠিয়ে তারপর রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে ফেরত পেতে যে সময়টুকু দরকার সে ন্যূনতম সময়টুকু থাকবে না।’
সচিব জানান, প্রার্থীরা নির্দিষ্ট আয়তনের সাদা-কালো ব্যানার করবেন। রঙিন ব্যানার করার সুযোগ নেই। এটি আচরণবিধির ব্যতিক্রম এবং রিটার্নিং অফিসাররা সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন।