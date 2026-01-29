মার্কিন হামলার শঙ্কা
ইরানের বুশেহর পারমাণবিককেন্দ্র থেকে কর্মী সরাতে প্রস্তুত রাশিয়া
ইরানের বুশেহর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে প্রয়োজন হলে নিজেদের কর্মীদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে রাশিয়া। দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত পারমাণবিক করপোরেশনের প্রধান আলেক্সেই লিখাচেভ এ তথ্য জানিয়েছেন।
লিখাচেভ বলেন, আমরা পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখছি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনে কর্মীদের সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত থাকবো।
তিনি জানান, গত জুনে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ হামলায় বুশেহর কেন্দ্রকে লক্ষ্য করা হয়নি। সেখানে শত শত রুশ নাগরিক কাজ করছেন বলে এর আগে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছিলেন।
লিখাচেভ সতর্ক করে বলেন, এই স্থাপনায় কোনো ধরনের হামলা হলে তা ১৯৮৬ সালে ইউক্রেনের চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনার মতো ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।
এদিকে ইরানের সেনাবাহিনীতে এক হাজার নতুন ড্রোন যুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে যে কোনো হামলার জবাবে ‘কঠোর ও ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া’ দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির সেনাপ্রধান। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র যখন মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় একটি নৌবহর মোতায়েন করেছে, সেই প্রেক্ষাপটেই ইরান এই পদক্ষেপ নিলো।
ইরানের সেনাবাহিনীর প্রধান আমির হাতামি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে বলেন,
আমরা যে ধরনের হুমকির মুখে আছি, তার আলোকে দ্রুত যুদ্ধক্ষমতা বজায় রাখা এবং যেকোনো আগ্রাসনের জবাবে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানানো আমাদের সেনাবাহিনীর প্রধান লক্ষ্য।
তিনি আরও বলেন, কৌশলগত সক্ষমতা ধরে রাখা ও শক্তিশালী করা সব সময়ই ইরান সেনাবাহিনীর কর্মসূচির অংশ।
সূত্র: আল-জাজিরা
