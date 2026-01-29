ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লায় ১২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লায় ১২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চার উপজেলায় ১২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) থেকে ওই চার উপজেলায় বিজিবি জোয়ানরা তাদের দায়িত্ব পালন শুরু করেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সুলতানপুরে অবস্থিত বিজিবি ৬০ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
এতে বলা হয়, নির্বাচনকালীন দেশের আইনশৃঙ্খল স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে বিজিবি অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে সমন্বিতভাবে দায়িত্ব পালন করবে। সে লক্ষ্যে দুই জেলার চার উপজেলায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/জেআইএম