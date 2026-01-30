  2. আন্তর্জাতিক

ইউক্রেনে এক সপ্তাহের জন্য হামলা বন্ধ রাখবেন পুতিন: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫২ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে তীব্র শীতের মধ্যে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ি/ ফাইল ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইউক্রেনে চলমান চরম শীতে কিয়েভসহ বিভিন্ন শহরে এক সপ্তাহ হামলা করা থেকে বিরত থাকবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই ঘোষণা স্বাগত জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জেলেনস্কি লেখেন, ট্রাম্পের ওই মন্তব্য ‘এই চরম শীতের সময় কিয়েভ ও অন্যান্য ইউক্রেনীয় নগরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি।’

জেলেনস্কি জানান, সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতি আলোচনার সময় সংযুক্ত আরব আমিরাতে বোমাবর্ষণ স্থগিতের বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল ও তারা আশা করছেন, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো এই চুক্তি বাস্তবায়ন করবে। জেলেনস্কির ভাষায়, উত্তেজনা হ্রাসের পদক্ষেপগুলো যুদ্ধের অবসানের দিকে বাস্তব অগ্রগতি নিয়ে আসে।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ট্রাম্প জানিয়েছেন, প্রচণ্ড নিম্ন তাপমাত্রার কারণে তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে কিয়েভে এক সপ্তাহ হামলা না চালানোর অনুরোধ করেছেন ও পুতিন তাতে সম্মত হয়েছেন।

এমন ঘোষণার মধ্যে কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিটশকো বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) টেলিগ্রামে জানান, শহরের ৪৫৪টি আবাসিক ভবন এখনো উষ্ণতাহীন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রাশিয়ার বিদ্যুৎ ও গরমের অবকাঠামোতে ধারাবাহিক হামলায় এসব স্থাপনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনঃস্থাপন করতে হিমশিম খাচ্ছে কিয়েভ।

ইউক্রেনের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, এই সপ্তাহে ইউক্রেনের রাজধানীতে তাপমাত্রা নেমে যেতে পারে মাইনাস ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (মাইনাস ৯.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট)।

এদিকে, রাশিয়ার রাজধানী মস্কো জানুয়ারিতে ২০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তুষারপাতের রেকর্ড করেছে বলে জানিয়েছে লোমোনোসভ মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। এ তথ্য দিয়েছে রুশ রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম তাস।

সূত্র: আল-জাজিরা

এসএএইচ

