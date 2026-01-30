নারীদের ভোট জামায়াতের দিকে হেলে পড়েছে: জামায়াত আমির

নারীদের ভোট জামায়াতের দিকে হেলে পড়েছে: জামায়াত আমির
নারীদের ভোট জামায়াতের দিকে হেলে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
তিনি বলেন, তারা জানে না মায়েদের দৃষ্টি এখন পরিবর্তনের দিকে। মা-বোনদের ওপর নির্যাতন ও অপমান কোনোভাবে মেনে নেওয়া হবে না।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে ফেনী সরকারি পাইলট হাইস্কুল মাঠে জামায়াত ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
জামায়াত আমির বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মা-বোনদের ঘরের বাইরে যেতে দেবে না এমন গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এটি সর্ম্পূণ মিথ্যাচার বরং জামায়াত মায়ের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে।
তিনি বলেন, বেকারভাতা দিয়ে কাউকে অপমান করা হবে না, ক্ষমতায় গেলে কর্মসংস্থান তৈরি করবে জামায়াত।
২৪ সালের ৫ আগস্ট দেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনে বিজয়ী হয়েছি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা ধরে রাখতে হবে।
ফেনী জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নানের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য দেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি এটিএম মাছুম, ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম, ফেনী-১ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রার্থী অ্যাডভোকেট এসএম কামাল উদ্দিন, ফেনী-৩ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রার্থী ডাক্তার ফখরুদ্দিন মানিক, ফেনী-২ আসনের ১১ দলীয় জোট প্রার্থী এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মন্জু, জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে সুরা সদস্য অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূইয়া ও একেএম সামছুদ্দিন।
শেষে তিনটি আসনের ১১ দলীয় প্রার্থীদের হাতে প্রতীক তুলে দেন ডা. শফিকুর রহমান।
এবিএএম/এসএনআর