ফেনীসহ সব জেলায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে: জামায়াত আমির

ফেনীসহ সব জেলায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে: জামায়াত আমির
একসময় ফেনী সন্ত্রাসের জনপদ ছিল উল্লেখ করে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, এই জনপদের মানুষ আর সেই পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে চায় না। এসময় ফেনীসহ দেশের সব জেলায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন শফিকুর রহমান।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, দুর্নীতিতে যে দল দেশকে চ্যাম্পিয়ন করেছে তাদের এবার নির্বাচনে লাল কার্ড দেখাবে জনগণ। বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, শীতে মাথা গরম করলে চৈত্র মাসে কি করবেন। চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুরে ফেনী সরকারি পাইলট হাইস্কুল মাঠে জামায়াত ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের নির্বাচনি জনসভায় এসব কথা বলেন তিনি।
আলেম ওলামাদের নিয়েও নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে একটি দল সুযোগ নিতে চায় দাবি করে তিনি বলেন, জামায়াত কখনো কওমি মাদরাসার বিপক্ষে ছিল না, যাবেও না। জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ চায় বলেও জানান ডা. শফিক। কালো চিল যেন আকাশ থেকে নেমে এসে ছোঁ মেরে বিজয় ছিনিয়ে নিতে না পারে সে দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে জোট নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
জামায়াত আমির বলেন, দলীয় প্রতীকের আগে হ্যাঁ-না ভোট। তাই সবাইকে কেন্দ্রে গিয়ে প্রথমে হ্যাঁ ভোট দিতে হবে, তারপর দিতে হবে দাঁড়িপাল্লাসহ জোটের প্রতীকে। জামায়াত আমির বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের বিদায় না হলে জনগণ আজ কথাও বলতে পারতো না। তিনি ১৬ বছরে বিএনপি, জামায়াত, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষদের হত্যার বর্ননা তুলে ধরেন। জনগণের ভোটে সরকার গঠন করতে পারলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও দুর্নীতিরোধে কোন ছাড় দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন জামায়াত আমির।
নাম উল্লেখ করে জামায়াত আমির বলেন, পাশের একটি দেশ অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ওপর বৈরি আচরণ করে। ক্ষমতায় গেলে দেশটির সঙ্গে ভালো সস্পর্ক গড়ে তুলে দেশের সমস্যা-সমাধান করে উন্নয়ন করা হবে। জামায়াত আমির তার বক্তব্যে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার অবদান তুলে ধরে তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।
ফেনী জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নানের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য দেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি এটিএম মাছুম, ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম, ফেনী-১ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রার্থী অ্যাডভোকেট এসএম কামাল উদ্দিন, ফেনী-৩ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রার্থী ডাক্তার ফখরুদ্দিন মানিক, ফেনী-২ আসনের ১১ দলীয় জোট প্রার্থী এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মন্জু, জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে সুরা সদস্য অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূইয়া, একেএম সামছুদ্দিন।
জনসভায় এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, দেশে এখন যেভাবে চাঁদাবাজি ও দখলদারত্ব চলছে আমরা আগামীতে চাঁদাবাজি থেকে বাঁচার জন্য কার্ড চাই, ফ্যামিলি কার্ড নয়। কেউ আমাদের কাছে চাঁদা চাইতে এলে আমরা সেই কার্ডটি দেখিয়ে চাঁদা না দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করবো। আমাদের জন্য সেই ব্যবস্থার ঘোষণা দেন।
জনসভায় ফেনীর তিনটি আসনের ১১ দলীয় প্রার্থীদের হাতে প্রতীক তুলে দেন ডা. শফিকুর রহমান।
এবিএএম/এসএনআর