  2. আন্তর্জাতিক

ভিসা ছাড়াই চীনে ভ্রমণের সুযোগ পেতে যাচ্ছেন ব্রিটিশ নাগরিকরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২৯ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
ভিসা ছাড়াই চীনে ভ্রমণের সুযোগ পেতে যাচ্ছেন ব্রিটিশ নাগরিকরা
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে বৈঠকের আগে করমর্দন করছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং (ডান) ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার/ ছবি: এএফপি

এখন থেকে ভিসা ছাড়াই চীনে ভ্রমণ করতে পারবেন ব্রিটিশ নাগরিকরা। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বেইজিংয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর এই তথ্য নিশ্চিত করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার।

ডাউনিং স্ট্রিট জানায়, এই চুক্তির ফলে ৩০ দিনের কম সময়ের জন্য চীন ভ্রমণে যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের আর ভিসার প্রয়োজন হবে না। এটি ব্যবসা ও পর্যটন- উভয় উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। এ ব্যবস্থার ফলে যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের জন্য ভিসা নিয়ম ফ্রান্স ও জার্মানির মতো আরও ৫০টি দেশের ভ্রমণকারীদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

তবে নিয়মটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হচ্ছে না। বেইজিং একতরফাভাবে যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত প্রবেশের বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছে, তবে কার্যকর হওয়ার সুনির্দিষ্ট তারিখ এখনো জানানো হয়নি। বর্তমানে ব্রিটিশ পাসপোর্টধারীদের মূল ভূখণ্ড চীনে প্রবেশ করতে ভিসা নিতে হয়।

স্টারমার বলেন, বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশগুলোর একটি হলো চীন। আর ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরেই চীনে ব্যবসা বাড়ানোর উপায় খুঁজে বের করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। আমরা তাদের জন্য বিষয়টি সহজ করবো। এর মধ্যে রয়েছে স্বল্পমেয়াদি ভ্রমণের জন্য ভিসা নীতির শিথিলতা। এতে ব্রিটিশ নাগরিকরা বিদেশে তাদের পরিসর বাড়াতে পারবে, একই সঙ্গে দেশের প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।