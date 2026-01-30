উপদেষ্টা রিজওয়ানা
দায়িত্বশীল আচরণের অভাবে দেশের পর্যটন শিল্পে ভালো করা যাচ্ছে না
দেশের পর্যটন শিল্পে অপার সম্ভাবনা থাকার পরও দায়িত্বশীল আচরণের অভাবে ভালো করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ট্রাভেল, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। দ্য বাংলাদেশ মনিটর ও গ্যালাক্সি গ্রুপ যৌথভাবে রাজধানীর একটি হোটেলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
তথ্য উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘পর্যটনের অপার সম্ভাবনা থাকার পরও আমরা এখানে ভালো করতে পারি নাই। এজন্য দরকার দায়িত্বশীল আচরণ। এটা আমরা যারা পর্যটক তাদের যেমন দরকার, একই সঙ্গে যারা পর্যটন ব্যবসা করছেন তাদেরও দায়িত্বশীল হতে হবে। সেন্টমার্টিন নিয়ে যত অপপ্রচার হয়েছে, সেসময় যদি আপনারা পর্যটন খাতের উদ্যোক্তারা কথা বলতেন তবে এত শোরগোল হতো না। আমরা সোনার ডিম পাড়া হাঁস থেকে একবারে সব ডিম পেতে চাই। একই ঘটনা সিলেটের সাদা পাথর এবং হাওরেও ঘটেছে।’
অনুষ্ঠানে দেশের ভ্রমণ, পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতে বিশেষ অবদানের জন্য ৩৫ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়া হয়। ২৯টি ক্যাটাগরিতে ২৭ প্রতিষ্ঠান ও আট ব্যক্তি এবার সম্মাননা পান।
আয়োজকরা জানান, এ সম্মাননার মূল লক্ষ্য হলো দেশের পর্যটন খাতের অংশীজনদের সেবামান ও পেশাদারিত্ব উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করা।
এবছর দেশের আতিথেয়তা খাতে পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে অসামান্য অবদানের জন্য লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পান প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশনের (পাটা) বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান শহীদ হামিদ।
গ্যালাক্সি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ বলেন, ১৫০টিরও বেশি মনোনয়ন থেকে জুরি বোর্ড ২৭ প্রতিষ্ঠান ও আটজনকে এবারের জন্য সেরা নির্বাচন করেছেন।
সম্মাননা পাওয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে র্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন ঢাকা, পেনিনসুলা চট্টগ্রাম, প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, গ্র্যান্ড প্যালেস হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট রংপুর, হোটেল গ্র্যান্ড পার্ক বরিশাল, ওয়ান প্যারাডাইস হোটেল কক্সবাজার, ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা, সি পার্ল বিচ রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা কক্সবাজার, সাইমন বিচ রিসোর্ট কক্সবাজার, হোটেল সারিনা ও দুসাই রিসোর্ট।
এমএমএ/একিউএফ