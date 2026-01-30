বাংলাদেশ ইস্যুতে নীরবতা ভাঙলো শ্রীলঙ্কা বোর্ড
নিরাপত্তাজনিত কারণে নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কার মাটিতে খেলতে চেয়েছিল বাংলাদেশ। আইসিসি সেই দাবি মেনে না নেওয়ায় এবারের বিশ্বকাপে আর খেলা হচ্ছে না লিটন দাসদের। বাংলাদেশের পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছে স্কটল্যান্ড।
শ্রীলঙ্কার মাটিতে বাংলাদেশ ম্যাচগুলো খেলতে চাইলেও এ বিষয়ে এতদিন কোনো মন্তব্য করেনি দেশটি। তবে অবশেষে বাংলাদেশ বাদ পড়ার পর এ ব্যাপারে মুখ খুলেছে শ্রীলঙ্কা।
মূলত এই বিষয়ে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকতে চায় শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড। জড়াতে চায় না আঞ্চলিক কোনো বিরোধে।
বার্তাসংস্থা এএফপিকে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের সেক্রেটারি বান্দুলা দিসানায়েকে বলেছেন, ‘ভারত-পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যকার বিরোধে শ্রীলঙ্কা কোনো পক্ষ নেবে না। সবাই আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ।’
তিনি আরও বলেন, ‘ভবিষ্যতে কোনো দেশ চাইলে শ্রীলঙ্কা তাদের টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে প্রস্তুত থাকবে।’
বাংলাদেশের প্রতি সংহতি জানিয়ে বয়কটের আওয়াজ তুলেছিল পাকিস্তানও। তবে পুরো বয়কট না করে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি বয়কটের কথাও শোনা যাচ্ছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় শ্রীলঙ্কা সরকার ও ক্রিকেট বোর্ড টুর্নামেন্ট আয়োজন নির্বিঘ্ন রাখতে বাড়তি সতর্কতা নিচ্ছে।
দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী সুনিল কুমারা গামাগে জানিয়েছেন, বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচগুলোকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার আওতায় রাখা হবে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি এবং ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৮ মার্চ।
