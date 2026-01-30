  2. আন্তর্জাতিক

মার্কিন হামলা এড়াতে তুরস্ক সফরে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫২ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
মার্কিন হামলা এড়াতে তুরস্ক সফরে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি/ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

ইরানে সম্ভাব্য মার্কিন হামলা নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনার মধ্যে একদিনের সফরে তুরস্ক গেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে তিনি ইস্তাম্বুল শহরে পৌঁছেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, মার্কিন হামলা এড়াতে চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্যেই এমন হঠাৎ সফর। ইরানের বার্তা সংস্থা এমন তথ্য জানিয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক আঞ্চলিক মহাপরিচালকসহ দেশটির কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে আরাঘচিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন।

এ সফরে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর। বৈঠকে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

এ ছাড়া সফরের অংশ হিসেবে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে আব্বাস আরাঘচির।

এদিকে, ইরানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে হামলা চালালে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে থাকা মার্কিন ঘাঁটি ও বিমানবাহী রণতরী লক্ষ্য করে হামলা চালাবে ইরান।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ইরানের সঙ্গে কথা বলছেন ও এখনো তিনি দেশটিতে সামরিক অভিযান চালানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ইরানের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন কি না- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে ট্রাম্প বলেছেন, আমার কথা হয়েছে ও পরিকল্পনাও আছে।

এদিকে, বেলজিয়াম ও যুক্তরাষ্ট্র যখন কঠোর বক্তব্য দিচ্ছে এবং ইরানও তীব্র পাল্টা হুমকি দিচ্ছে, ঠিক তখনই জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ‘বিধ্বংসী পরিণতি এড়াতে’ পারমাণবিক আলোচনা পুনরায় শুরুর আহ্বান জানিয়েছেন।

সূত্র: আল-জাজিরা

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।