সিরিয়ার প্রেসিডেন্টকে প্রশংসায় ভাসালেন ট্রাম্প

সিরিয়ার প্রেসিডেন্টকে প্রশংসায় ভাসালেন ট্রাম্প
সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারাকে প্রশংসায় ভাসালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মূলত কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) বিরুদ্ধে সিরীয় সেনাবাহিনীর অভিযানের পর সিরিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, সিরিয়ার সাম্প্রতিক অগ্রগতিতে তিনি ‘খুবই খুশি’। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের জন্য মস্কো সফরের আগে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার সঙ্গে ফোনালাপের পর এসব মন্তব্য করেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, এসডিএফ আগে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পেয়ে আসছিল।
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, আমি সিরিয়ার ‘অত্যন্ত সম্মানিত’ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দারুণ ফোনালাপ করেছি। সিরিয়া ও ওই অঞ্চল সংক্রান্ত সব বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। সবকিছু খুব ভালোভাবেই এগোচ্ছে, আমরা এতে খুবই সন্তুষ্ট।
এদিকে, সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, আল-শারা ট্রাম্পকে বলেছেন যে, সিরিয়া তার ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সংরক্ষণ ও নাগরিক শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারেও দেশটি আন্তরিকভাবে আগ্রহী।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আল-শারা আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন, যাতে আইএসআইসহ বিভিন্ন ‘সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর’ পুনরুত্থান ঠেকানো যায়।
এরপর ট্রাম্প ফক্স নিউজকে জানান, তিনি ও তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সিরিয়ার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ‘একটি বিশাল সমস্যা সমাধান করেছেন’। তবে এ বিষয়ে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য দেননি ট্রাম্প।
এসডিএফ গত ১৮ জানুয়ারি জানিয়েছিল, সিরীয় সেনাবাহিনীর অভিযানের পর তাদের বাহিনী উত্তর-পূর্ব সিরিয়ার রাক্কা ও দেইর আজ জোর শহর থেকে সরে গেছে। এই ঘোষণার পর শহর দুটির বাসিন্দাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।
হোয়াইট হাউজ দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়ায় এসডিএফকে সমর্থন দিয়ে আসছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সিরিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত টম ব্যারাক গত সপ্তাহে বলেন, কুর্দি নেতৃত্বাধীন এই গোষ্ঠীর ‘মাঠপর্যায়ে প্রধান আইএসবিরোধী শক্তি’ হিসেবে ভূমিকা এখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তার ভাষায়, বর্তমানে সিরিয়ায় নিরাপত্তা দায়িত্ব নিচ্ছে দেশটির সরকার।
মার্কিন দূত আরও বলেন, সিরিয়ার পরিস্থিতি ‘মৌলিকভাবে’ পরিবর্তিত হয়েছে। ২০২৫ সালের শেষ দিকে সিরিয়া আইএসবিরোধী গ্লোবাল কোয়ালিশনে যোগ দেয়, যার মাধ্যমে জোটটির ৯০তম সদস্য হয় দামেস্ক।
এসডিএফ নিয়ে ওয়াশিংটনের অবস্থান পরিবর্তনের বিষয়টি শুরুতে ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলের ভেতর থেকেই কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয়। সিনেটর লিন্ডসি গ্রাহাম মন্তব্য করেছিলেন, সাম্প্রতিক অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের উচিত সিরিয়ার ওপর আবারও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। তবে পরে গ্রাহামই ট্রাম্পকে সিরিয়ায় স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার কৃতিত্ব দেন।
এদিকে, রাশিয়ার ক্রেমলিন জানিয়েছে, বুধবার (২৮ জানুয়ারি) মস্কোতে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার বৈঠক হবে। ক্রেমলিনের বিবৃতিতে বলা হয়, বৈঠকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের চলমান পরিস্থিতিও আলোচনায় থাকবে।
সূত্র: মিডল ইস্ট আই
এসএএইচ