‘খুব শিগগির’ পতন হবে কিউবার: ট্রাম্প
ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শেষ হলে ট্রাম্পের পরবর্তী লক্ষ্য হবে লাতিন আমেরিকার দেশ কিউবায় অভিযান চালানো। সমাজতান্ত্রিক এই দ্বীপ রাষ্ট্রটি ‘খুব শিগগির’ ব্যর্থ হবে।
রোববার (২৯ মার্চ) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন মন্তব্য করেছেন।
ট্রাম্প এফএস ওয়ানে সাংবাদিকদের বলেন, কিউবা পরবর্তী লক্ষ্য হবে। এটি এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে আছে। এটি ব্যর্থ হতে চলেছে এবং আমরা সেখানে সাহায্য করার জন্য থাকব। আমরা আমাদের মহান কিউবান আমেরিকানদের সাহায্য করতে থাকব।
নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে একটি রাশিয়ান তেল ট্যাঙ্কার কিউবায় পৌঁছাতে পারে। এ বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, আমার কোনো সমস্যা নেই। কারও যদি কিউবায় তেল পাঠানোর ইচ্ছা থাকে, তা রাশিয়া হোক বা অন্য কেউ হোক। তাদের বাঁচতে হবে। আমি এটিতে কোনো অসুবিধা দেখি না।
তিনি আরও বলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য এটা কোনো সুবিধা আনে না। তিনি এক তেল হারাচ্ছেন। সেটাই সব। যদি তিনি বা অন্যরা তেল পাঠাতে চায়, এতে আমাকে খুব একটা সমস্যা হবে না। এটি কিউবার অবস্থা পরিবর্তন করবে না। তাদের নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং খারাপ। তাই একটি তেলবাহী জাহাজ আসে বা আসে না, তাতে তেমন প্রভাব নেই। আমি চাই সেটা আসুক-কারণ মানুষকে গরম, শীত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রয়োজন।
ট্রাম্পের মন্তব্য দেশটির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রতি একটি শক্তিশালী আঙ্গুল তোলার পাশাপাশি কিউবান আমেরিকানদের পাশে থাকার সংকল্পকে তুলে ধরেছে।
সূত্র :আনাদোলু এজেন্সি
