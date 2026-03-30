নীরব দর্শক নয়, সংকটময় মুহূর্তে কিউবার পাশে থাকবে রাশিয়া

নীরব দর্শক নয়, সংকটময় মুহূর্তে কিউবার পাশে থাকবে রাশিয়া
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের পর তীব্র জ্বালানি সংকটে পড়েছে লাতিন আমেরিকার দেশ কিউবা। এই সংকটময় মুহূর্তে কিউবা-কে সহায়তা করা রাশিয়ার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না।
তাই কিউবায় তেল, গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্য পাঠানোর কথা জানিয়েছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
মস্কোয় এক ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, কঠোর অবরোধের মধ্যে কিউবার জন্য তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্য অত্যন্ত জরুরি। এসব জ্বালানি দেশটির বিদ্যুৎ উৎপাদন, জীবনরক্ষাকারী অবকাঠামো চালু রাখা এবং স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন।
তিনি আরও জানান, মানবিক সহায়তা হিসেবে কিউবায় তেল সরবরাহের বিষয়টি আগেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল এবং রুশ তেলবাহী জাহাজ কিউবায় পৌঁছানোয় সন্তুষ্টি জানিয়েছে মস্কো।
এদিকে, রাশিয়ায় ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্ট্যাব-এর সম্ভাব্য সাধারণ সামরিক মোবিলাইজেশন সংক্রান্ত মন্তব্যের জবাবে পেসকভ বলেন, এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের এজেন্ডায় নেই।
ইউরোপে জ্বালানি সরবরাহের বিষয়ে তিনি বলেন, রাশিয়া বিশ্ববাজারে, বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলোর কাছেও, নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহকারী হিসেবে থাকতে প্রস্তুত।
এছাড়া, সার্বিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার গ্যাস চুক্তি, যা ৩১ মার্চ শেষ হওয়ার কথা ছিল, তা অব্যাহত থাকবে বলে নিশ্চিত করেন তিনি। এর আগে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেজান্ডার ভোসিস জানিয়েছিলেন, চুক্তিটি আরও তিন মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি
