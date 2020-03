করোনায় যুক্তরাজ্যে আরও একজনের মৃত্যু

যুক্তরাজ্যের করোনাভাইরাস সংক্রমিত কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশটিতে করোনা আক্রান্ত ছয় রোগীর মৃত্যু হলো। দেশটির জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এই খবর নিশ্চিত করেছে। খবরটি নিজেদের অনলাইন প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ান।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (এনএইচএস) ট্রাস্টের ওয়েস্ট হার্টফোর্ডশায়ার হাসপাতাল এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ‘ওয়াটফোর্ড জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তি, যিনি কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত ছিলেন, তার মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছি।’

বিবৃতিতে আরও বলা হচ্ছে, স্থানীয় সময় ‘সোমবার (৯ মার্চ) সন্ধ্যায় যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তার বয়স আশি বছরের কাছাকাছি। তার স্বাস্থ্যের অবস্থা ছিল খারাপ। তার পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এই দুঃখের সময়ে এমন খবরে তার পরিবারের জন্য আমাদের সমবেদনা রইলো।’

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস ইতোমধ্যে শতাধিক দেশে ছড়িয়ে লক্ষাধিক মানুষকে সংক্রমণ করেছে। এই ভাইরাসে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর সংখ্যাও এখন চার হাজার ছুঁই ছুঁই। যুক্তরাজ্যে করোনায় ছয়জনের মৃত্যু ছাড়াও আক্রান্তের ঘটনা ৩১৯টি। তবে চীনে কমতে শুরু করলেও মহামারি আকার ধারণ করেছে ইতালিতে।

.@CMO_England has confirmed a sixth patient in England who tested positive for coronavirus (#COVID19) has died.



The patient was being treated at West Hertfordshire Hospitals NHS Trust and had underlying health conditions.



