গ্রিসে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত

ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দেশ গ্রিসের ক্রিট দ্বীপে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। শনিবার দেশটির ক্রিট দ্বীপে রিখটার স্কেলে ৬ দশমিক ৫ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে বলে ইউরোপীয় ভূমধ্যসাগরীয় ভূতাত্ত্বিক কেন্দ্র (ইএমএসসি) জানিয়েছে।

বার্তাসংস্থা রয়টার্স বলছে, শক্তিশালী এই ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতি কিংবা প্রাণহানি ঘটেছে কিনা তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি। ইএমএসসি বলছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তি হয়েছে ১০ কিলোমিটার ভূগর্ভে।

অ্যাথেন্সের জিওডায়নামিক ইনস্টিটিউট বলছে, ইরাপেট্রা শহরের ৫৫ কিলোমিটার দূরে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি হয়েছে।

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.5 in Crete, Greece 40 min ago pic.twitter.com/FfKOXmG4oC