  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য

১৩ হাজারের বেশি বিদেশিকে ফেরত পাঠালো সৌদি আরব

সৌদি আরব এক সপ্তাহে ১৩ হাজারের বেশি বিদেশি নাগরিককে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে হিন্দুত্ববাদীদের বিক্ষোভে শিখদের বাধা

লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে গত শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) হিন্দুত্ববাদীদের বিক্ষোভ রুখে দিয়েছেন শিখ সম্প্রদায়ের সদস্যরা। এসময় দুই পক্ষের মুখোমুখি অবস্থানের কারণে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হস্তক্ষেপ করে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ।

রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করলো ইরান

ইরান রাশিয়ার সয়ুজ রকেট ব্যবহার করে তিনটি নিজস্বভাবে তৈরি রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট (উপগ্রহ) উৎক্ষেপণ করেছে। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাশিয়ার ভোস্তোচনি কসমোড্রোম থেকে উপগ্রহগুলো কক্ষপথে পাঠানো হয়।

‘পানিচুক্তি’ লঙ্ঘন করে চেনাব নদীতে ভারতের নতুন প্রকল্প!

সিন্ধু পানিচুক্তি (আইডব্লিউটি) লঙ্ঘন করে ভারত চেনাব নদীর ওপর দুলহস্তি স্টেজ–টু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ভারতশাসিত জম্মু-কাশ্মীরে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সেনা শাসনের ছায়ায় মিয়ানমারের নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম

গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা ও নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নের মধ্যে রোববার (২৮ ডিসেম্বর) মিয়ানমারে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর এটিই দেশটির প্রথম নির্বাচন। তবে বিভিন্ন শহরের বাসিন্দাদের মতে, ভোটার উপস্থিতি ছিল তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

শেষ জীবনে ‘চরম ইসলামবিদ্বেষী’ হয়ে উঠেছিলেন ব্রিজিত বার্দো

ফরাসি চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ও পশু অধিকারকর্মী ব্রিজিত বার্দো মারা গেছেন। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) ৯১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার মৃত্যুতে বিনোদন জগতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সোশ্যাল মিডিয়া ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোতে চলছে ব্রিজিতের কীর্তি নিয়ে নানা আলোচনা। এর মধ্যেই উঠে এসেছে শেষ জীবনে তার চরম ইসলামবিদ্বেষী হয়ে ওঠার বিষয়টিও।

ঝড়-তুষারপাতে সুইডেনে নিহত ৩, ফিনল্যান্ডে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হাজারও মানুষ

স্ক্যান্ডিনেভিয়া জুড়ে শক্তিশালী ঝড় ও তুষারপাতের কারণে সুইডেনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিন জনে দাঁড়িয়েছে। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাতভর চলা এই ঝড়ে রোববার (২৮ ডিসেম্বর) পর্যন্ত সুইডেন ও ফিনল্যান্ডে হাজার হাজার মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন।

ইউক্রেনে শক্তি প্রয়োগ করে লক্ষ্য পূরণের হুঁশিয়ারি পুতিনের

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইউক্রেন যদি শান্তিপূর্ণ সমাধানে আগ্রহ না দেখায়, তাহলে রাশিয়া শক্তি প্রয়োগ করেই যুদ্ধের সব লক্ষ্য অর্জন করবে।

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই ‘ইউরো মুদ্রা’ গ্রহণ করছে বুলগেরিয়া

দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং রাশিয়াপন্থিদের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই আগামী জানুয়ারিতে ইউরো মুদ্রা গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে বুলগেরিয়া। ৬৫ লাখ জনসংখ্যার এই বলকান দেশটি ১ জানুয়ারি ইউরোজোনে যোগ দিয়ে ২১তম সদস্য রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

হাদি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের মেঘালয়ে প্রবেশের দাবি নাকচ করলো বিএসএফ

বাংলাদেশে ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের দুই সন্দেহভাজন সীমান্ত পেরিয়ে মেঘালয়ে প্রবেশ করেছে বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছে মেঘালয় পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

