বিপিন রাওয়াতের হেলিকপ্টারে থাকা ১৪ জনের ১৩ জনই নিহত

ভারতের প্রতিরক্ষাপ্রধান বিপিন রাওয়াতকে বহনকারী হেলিকপ্টারের ১৪ আরোহীর মধ্যে ১৩ জনই মারা গেছেন। গুরুতর আহত এক পুরুষ আরোহীকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে বিপিন রাওয়াত বেঁচে রয়েছেন নাকি মারা গেছেন- তা এখনো নিশ্চিত নয়। খবর এনডিটিভির।

হেলিকপ্টারটিতে ভারতীয় প্রতিরক্ষাপ্রধানের সঙ্গে তার স্ত্রী, প্রতিরক্ষা সহকারী, নিরাপত্তা কমান্ডো ও বিমানবাহিনীর কর্মকর্তারা ছিলেন।

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.



(Video Source: Locals involved in search and rescue operation) pic.twitter.com/YkBVlzsk1J