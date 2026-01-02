  2. আন্তর্জাতিক

আনুষ্ঠানিকভাবে ইউরোজোনে যোগ দিলো বুলগেরিয়া

প্রকাশিত: ০৯:৩৩ এএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
বুলগেরিয়ার সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়/ ছবি : এএফপি

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২১তম সদস্য হিসেবে ইউরোজোনে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছে ইউরোপীয় দেশ বুলগেরিয়া। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাজধানী সোফিয়ায় দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভবনে ইউরো মুদ্রার প্রতীক প্রদর্শন করা হয়েছে। এ সময় আতশবাজির মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত উদযাপন করা হয়।

বৃহস্পতিবার(১ জানুয়ারি) মধ্যরাত থেকে বুলগেরিয়ার একমাত্র সরকারি মুদ্রা হিসেবে কার্যকর হয়েছে ‘ইউরো’ । এর মধ্য দিয়ে দেশটির নিজস্ব মুদ্রা ‘লেভ’ বাতিল করা হয়েছে।

বুলগেরিয়ার ইউরোজোনে যোগদানের ফলে ইউরো ব্যবহারকারী ইউরোপীয় নাগরিকের সংখ্যা বেড়ে ৩৫ কোটির বেশি হয়েছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ক্রোয়েশিয়া ইউরোজোনে যোগ দিয়েছিল।

ইউরোজোনের ২১তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বুলগেরিয়া এখন ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ইসিবি) সুদহার নির্ধারণকারী গভর্নিং কাউন্সিলেও আসন পাবে।

২০০৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের পর থেকেই ৬৭ লাখ জনসংখ্যার এই বলকান দেশটিকে ইউরোজোনে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। তবে জনমত জরিপে দেখা যায়, এ বিষয়ে দেশটির জনগণের সিদ্ধান্তে পার্থক্য দেখা গেছে।

সূত্র : আল-জাজিরা

