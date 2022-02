হিজাব বিতর্কে আমেরিকার বিবৃতি, ভারত বলছে ‘এটা অভ্যন্তরীণ বিষয়’

ভারতে হিজাব বিতর্ক নিয়ে এবার মুখ খুললো যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সরকারের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক একটি সংস্থা বলেছে, কর্ণাটকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থি। এ অবস্থার জন্য রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করেছে তারা। তবে যুক্তরাষ্ট্রের এমন বিবৃতিতে মোটেও খুশি নয় ভারত। হিজাব বিতর্ককে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মন্তব্য করেছে ভারতীয় সরকার। খবর এনডিটিভির।

গত শুক্রবার (১১ ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক অ্যাম্বাসেডর-অ্যাট-লার্জ রাশাদ হুসেইন এক টুইটে বলেছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতার মধ্যে ধর্মীয় পোশাক বেছে নেওয়ার ক্ষমতাও রয়েছে। ভারতের কর্ণাটক রাজ্য ধর্মীয় পোশাকের অনুমতি নির্ধারণ করতে পারে না। স্কুলে হিজাব নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘন করে এবং নারীদের তুচ্ছ করে তোলে।

Religious freedom includes the ability to choose one's religious attire. The Indian state of Karnataka should not determine permissibility of religious clothing. Hijab bans in schools violate religious freedom and stigmatize and marginalize women and girls.