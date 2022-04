লিথুনিয়া যেভাবে হয়ে উঠলো রুশ গ্যাসমুক্ত প্রথম ইউরোপীয় দেশ

ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে চলতি মাসের শুরুর দিকে রাশিয়া থেকে গ্যাস আমদানি পুরোপুরি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে লিথুনিয়া। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রথম সদস্য হিসেবে এমন পদক্ষেপ নেওয়ার সাহস দেখিয়েছে তারা। কিন্তু জার্মানি-ফ্রান্সের মতো বড় বড় দেশগুলো যা পারেনি, তা কীভাবে করলো ‘পুঁচকে’ লিথুনিয়া।

গত ২ এপ্রিল লিথুনিয়ান প্রেসিডেন্ট গিতানাস নুসেদা এক টুইটে বলেন, এই মাস থেকে লিথুয়ানিয়াতে আর রুশ গ্যাস নয়। কয়েক বছর আগে আমাদের দেশ এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যা আজ এক ‘আগ্রাসী শক্তির’ সঙ্গে কোনো কষ্ট ছাড়াই সম্পর্ক ছিন্ন করার সুযোগ দিয়েছে। আমরা যদি এটা করতে পারি, বাকি ইউরোপও পারবে!

একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত নুসেদা ঠিকই বলেছেন। রুশ গ্যাসনির্ভরতা কমানোর পরিকল্পনায় বছরের পর বছর ব্যয় করেছে লিথুয়ানিয়া, যার ফলে তারা আমদানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। সেখানে অন্য ইউরোপীয় দেশগুলো মাত্র কিছু দিন আগে বিকল্প উৎসের সন্ধানে গুরুত্ব দিয়ে গ্যাস আমদানি বাড়ানো ও স্টোরেজ অবকাঠামো তৈরিতে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

