রাজাপাকসে পরিবার ভারতে পালানোর ‘গুজব’

চরম অর্থসংকটের জেরে শ্রীলঙ্কায় চলমান বিক্ষোভের মধ্যে গত সোমবার (৯ মে) পদত্যাগ করেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে। এরপর থেকেই তার অবস্থান নিয়ে তৈরি হয় ধোঁয়াশা। এর মধ্যে গুঞ্জন ছড়ায়, সপরিবারে ভারতে পালিয়েছেন শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রধানমন্ত্রী। তবে এ তথ্য সঠিক নয় বলে জানিয়েছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার (১০ মে) কলম্বোর ভারতীয় হাইকমিশন এক বিবৃতিতে বলেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় এ ধরনের ধারণা ‘ভুয়া ও স্পষ্টতই মিথ্যা’। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতীয় হাইকমিশন সম্প্রতি গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় লক্ষ্য করেছে যে, কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি ও তাদের পরিবার ভারতে পালিয়ে গেছে এমন গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এগুলো ভুয়া ও নির্লজ্জ মিথ্যা খবর। ভারতীয় হাইকমিশন এগুলো দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছে।

High Commission has recently noticed rumours circulating in sections of media & social media that certain political persons and their families have fled to India.

These are fake and blatantly false reports,devoid of any truth or substance.High Commission strongly denies them.