মিয়ামি বিমানবন্দরে প্লেনে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা ১২৬ আরোহীর

যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় ল্যান্ডিং গিয়ার ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়েছে একটি প্লেন। এর পরপরই সেটিতে আগুন ধরে যায়। এসময় প্লেনে ১১ ক্রুসহ ১২৬ আরোহী ছিলেন। মঙ্গলবার (২১ জুন) স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ডোমিনিকান রিপাবলিকের সান্টো ডোমিঙ্গো শহর থেকে আসা রেড এয়ারের একটি ফ্লাইটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় প্লেনের তিন আরোহী আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে কারও আঘাত গুরুতর নয়। বাকিদের টার্মিনালে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

#MDFR is on scene of an aircraft fire at @iflyMIA. Fire crews have placed the fire under control and are mitigating fuel spillage. All souls on board have been assessed for injuries. A total of 3 patients have been transported to local area hospitals. pic.twitter.com/hMP68ncJ4s