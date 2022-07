গোতাবায়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়া একজন গ্রেফতার

শ্রীলঙ্কায় এবার ধরপাকড় শুরু হয়েছে সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের। প্রেসিডেন্টের গোতাবায়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়া ধ্বনিজ আলিকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) সদস্যরা।

দেশটির পুলিশ বলছে, ধ্বনিজ আলি ফ্লাইটে করে দুবাই যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এসময় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

তার বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার রূপবাহিনি কর্পোরেশনে অনুপ্রবেশের অভিযোগ এবং গত ১৩ জুলায়ের ঘটনা সম্প্রচার করেতে দেখা যায়।

পুলিশের গণমাধ্যম শাখা জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি ছিল।

এদিকে, তাকে গ্রেফতারের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

GotaGoHome activist Dhaniz Ali arrested while trying to leave for Dubai on a flight from the BIA. He was accused of entering National TV. pic.twitter.com/chAoCEHeLP