মালয়েশিয়ায় খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা

মালয়েশিয়ায় খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা
মালয়েশিয়ায় প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দেশটির রাজধানী কুয়ালালামপুরের কোতারায়া বাংলা মসজিদে বাদ আসর এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি মালয়েশিয়া শাখার উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
গায়েবানা জানাজায় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। তারা খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত এবং শান্তি কামনা করে দোয়া করেন।
জানাজায় ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা হাফেজ হেলাল উদ্দিন। এতে মালয়েশিয়া বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
জানাজা শেষে মালয়েশিয়া বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সহ-সভাপতি তালহা মাহমুদ এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক কাজী সালাহউদ্দিন উপস্থিত নেতাকর্মী ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তারা বলেন, দেশ ও দেশের বাইরে অগণিত বাংলাদেশির হৃদয়ে খালেদা জিয়া শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার স্থান করে নিয়েছেন।
পরে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে অংশ নেন মালয়েশিয়া বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক ফজলুল করিম সোহরাব, এস এম নিপু, দপ্তর সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রতনসহ সুমন চৌধুরী, মিজান, মো. সুমন, জাহাঙ্গীর সরদার, হুমায়ুন, মো. মানিক, মো. মনির, মো. ইসলাম, মো. রফিক সরকার, মো. আবাদ, মো. জসিম উদ্দিন, বাবু সরকার, শাহিন আলম, মিরাজ মাঝি, রিপন, মো. মহসিন প্রমুখ।
এএমএ