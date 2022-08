যুক্তরাষ্ট্রের শহরে পরপর চার মুসলিমকে হত্যায় চাঞ্চল্য

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যে গত নয় মাসের মধ্যে চার মুসলিম ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মার্কিন পুলিশের দাবি, এগুলো ঘৃণাসূচক অপরাধ হতে পারে। রাজ্যটির বৃহত্তম শহর আলবুকার্কিতে গত দুই সপ্তাহে হত্যা করা হয়েছে তিন মুসলিমকে। এর সঙ্গে গত বছর ঘটে যাওয়া আরেকটি হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক রয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ। খবর বিবিসির।

সাড়ে পাঁচ লাখের বেশি জনসংখ্যার শহর আলবুকার্কিতে প্রায় পাঁচ হাজার মুসলিম বসবাস করেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত রোববার (৭ আগস্ট) টুইটারে এসব ঘটনার নিন্দা জানিয়ে লিখেছেন, আলবুকার্কিতে চার মুসলিম ব্যক্তির ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে আমি ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত। আমরা পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য অপেক্ষা করছি। ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর জন্য আমাদের যেমন সমবেদনা রয়েছে, তেমনি আমার প্রশাসন মুসলিম জনগোষ্ঠীর পাশে রয়েছে। আমেরিকায় এ ধরনের ঘৃণাসূচক আক্রমণের কোনো জায়গা নেই।

I am angered and saddened by the horrific killings of four Muslim men in Albuquerque. While we await a full investigation, my prayers are with the victims’ families, and my Administration stands strongly with the Muslim community.



These hateful attacks have no place in America.