তুষারে ঢাকা পড়ছে পশ্চিম ইউরোপ, বাতিল হচ্ছে ফ্লাইট

তুষারে ঢাকা পড়ছে পশ্চিম ইউরোপ, বাতিল হচ্ছে ফ্লাইট
তুষারপাত ও বরফাচ্ছন্ন আবহাওয়ার জন্য ফের প্রস্তুত হচ্ছে পশ্চিম ইউরোপ। বুধবার (৭ জানুয়ারি) আটলান্টিক উপকূলে আঘাত হেনেছে বছরের প্রথম ঝড় ‘গোরেত্তি’। এতে বিভিন্ন দেশে ফ্লাইট বাতিল, ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন এবং সড়ক বন্ধের ঘটনা ঘটছে।
ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের প্যারিস ও আশপাশের এলাকায় ভারী তুষারপাত শুরু হয়। ব্রিটেনের দক্ষিণাঞ্চলে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুধবার ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিস্তীর্ণ এলাকায় শীত ও বরফ নিয়ে সতর্কতা জারি ছিল।
ফরাসি আবহাওয়া সংস্থা মেতেও ফ্রান্স জানিয়েছে, বুধবার দেশটির উত্তরাঞ্চলের বড় অংশজুড়ে তুষারপাত হতে পারে। ব্রিটেনের মেট অফিস জানায়, স্কটল্যান্ডে বরফের সতর্কতা বহাল থাকবে, তবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের বেশিরভাগ এলাকায় তা সকাল নাগাদ তুলে নেওয়া হতে পারে।
প্যারিসে নববর্ষের প্রথম দিনের সেল উপলক্ষে দোকানপাট প্রস্তুত থাকলেও বাস চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়।
এ সপ্তাহে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি তুষারপাতের কারণে ইউরোপজুড়ে যাতায়াতে চরম ভোগান্তি দেখা দিয়েছে। নেদারল্যান্ডসের বিমান সংস্থা কেএলএম আমস্টারডামের স্কিপহোল বিমানবন্দর থেকে বুধবারের জন্য নির্ধারিত ৬০০টি ফ্লাইট বাতিল করেছে। ইউরোপের অন্যতম ব্যস্ত এই বিমানবন্দরে টানা ষষ্ঠ দিনের মতো বিঘ্ন ঘটলো।
কেএলএম জানিয়েছে, বিমানে বরফ গলানোর তরল (ডি-আইসিং ফ্লুইড) প্রায় ফুরিয়ে আসছে এবং সরবরাহে দেরির কারণে মজুত পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে তাদের অংশীদার এয়ার ফ্রান্স বলেছে, ফ্রান্সে এ ধরনের সংকটের খবর তারা পায়নি।
স্কিপহোল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, রানওয়ে পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত ভিন্ন ধরনের ডি-আইসিং তরলের পর্যাপ্ত মজুত এখনো রয়েছে।
ফ্রান্সের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এয়ারলাইনগুলোকে প্যারিসের প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রোয়াসি-শার্ল দ্য গল থেকে ৪০ শতাংশ এবং অরলি বিমানবন্দর থেকে ২৫ শতাংশ ফ্লাইট কমাতে বলেছে।
বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে কিছু ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি রানওয়ে ও বিমানের ডানা থেকে বরফ পরিষ্কারের কারণে ফ্লাইটে দেরি হচ্ছে।
নেদারল্যান্ডসের কর্তৃপক্ষ মানুষকে সম্ভব হলে বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে। ফ্রান্সে সরকারি নির্দেশে দেশের এক-তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক এলাকায়, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে, ট্রাক ও স্কুলবাস চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম