জন্মদিনে ৮ চিতাবাঘ মুক্ত করলেন নরেন্দ্র মোদী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের জন্মদিনে আট চিতা বাঘ খাঁচামুক্ত করেছেন। এর আগে বাঘগুলোকে নামিবিয়া থেকে বিমানবাহিনীর কার্গো প্লেনে করে ভারতে নিয়ে আসা হয়। এরপর মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় অভয়ারণ্যে শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) চিতাগুলোকে নরেন্দ্র মোদী খাঁচামুক্ত করেন।

শনিবার নরেন্দ্র মোদীর ৭২ তম জন্মদিন। নামিবিয়ার চিতাগুলিকে খাঁচামুক্ত করা প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদ্যাপনের অংশ হিসেবে দেখছেন অনেকে।

নামিবিয়া থেকে চিতাদের নিয়ে বিশেষ প্লেন বি-৭৪৭ জাম্বো জেট রওনা দিয়েছিল শুক্রবারই। সেদিন সারারাত আকাশে উড়তে উড়তে সকালে দিল্লি হয়ে গোয়ালিওরের মাটিতে নামে। এগুলোকে আনা হয় বিশেষ সুরক্ষার সঙ্গে। প্লেন থেকে ৮ টি চিতাকে নামিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় কুনো জাতীয় উদ্যানে। এরপর স্থানীয় সময় বেলা ১১টা নাগাদ মধ্যপ্রদেশের সেই অরণ্যে পৌঁছন নরেন্দ্র মোদী।

প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, একটি যন্ত্রের হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চিতার খাঁচার দরজা খুলছেন প্রধানমন্ত্রী। ধীরে ধীরে খুলে যাওয়া দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে চিতাগুলো। তারপর মোদী ক্যামেরা দিয়ে এগুলোর ছবি তুলেছেন। ভিডিওতে মোদীকে হাততালি দিতেও দেখা গিয়েছে।

তাছাড়া চিতার মতো বন্যপ্রাণীকে ভারতে ফেরানোর জন্য নামিবিয়াকে ‘বন্ধু দেশ’ বলে উল্লেখ করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তার বক্তব্য, চিতা শুধু প্রকৃতিরই বাসিন্দা নয়, ভারতের ঐতিহ্য-পরম্পরার সঙ্গে বহু মিল এই বন্যপ্রাণীর। চিতা স্বাধীনচেতার প্রতীক। আর তাই স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তিতে চিতাদের ফিরে আসা অন্য মাহাত্ম্য বহন করে। এই আট চিতাই দেশের প্রকৃতি, অরণ্যাঞ্চলে আমুল বদল আনবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

