ডুবন্ত কাকের প্রাণ বাঁচালো ভাল্লুক!

ইন্টারনেটে মনকাড়া ভিডিওর অভাব নেই। কিন্তু যদি দেখেন, কোনো শিকারী প্রাণী শিকার ধরার বদলে উল্টো তার প্রাণ বাঁচাচ্ছে, অদ্ভুত লাগবে নিশ্চয়ই! সম্প্রতি এমনই এক আশ্চর্যজনক ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

ভিডিওতে দেখা যায়, চিড়িয়াখানায় বন্দি একটি ভালুক পাশের জলাধারে মরতে বসা ডুবন্ত একটি কাককে টেনে তুলছে। জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টের একটি চিড়িয়াখানায় আর ভালুকটির নাম ভালি।

ভাইরাল ১ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, ভালি তার খাঁচার ভেতর খাচ্ছে আর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসময় তার পাশে থাকা জলাধারে ডুবন্ত একটি কাক ছটফট করছে। কিন্তু বারবার ডানা ঝাপটালেও খাড়া দেওয়াল বেয়ে ওঠার সামর্থ্য নেই তার।

এই দৃশ্য ভালুকটিরও নজরে পড়ে। ফলে সে ধীরে ধীরে কাকটির দিক এগিয়ে যায়। প্রথমে কিছুটা ঝুঁকে সে পা দিয়ে কাকটিকে চেপে ধরে এবং তারপর মুখ দিয়ে কামড়ে সেটিকে ওপরে তুলে নিয়ে আসে।

