‘সমালোচক’ সাংবাদিকদের টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করলেন ইলন মাস্ক

ইলন মাস্কের বিষয়ে লেখালেখি করেন এমন কয়েকজন স্বনামধন্য সাংবাদিকের টুইটার অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে৷ এদের মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, সিএনএন, দ্য ইন্টারসেপ্ট এবং ভয়েস অব আমেরিকার সাংবাদিকরা রয়েছেন৷

গত বৃহস্পতিবার (১৫ ডিসেম্বর) টুইটারের নতুন মালিক সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে তার পরিবারকে বিপন্ন করার অভিযোগ এনে কোনো ধরনের আগাম সতর্কতা ছাড়াই এই স্থগিতাদেশ জারি করেন৷

মাস্ক নিজেকে ‘মুক্ত কথার সাংবাদিক’ বলে দাবি করেন৷ অ্যাকাউন্ট স্থগিত করার বিষয়ে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের ব্যাপারটা সাংবাদিকদের জন্যও প্রযোজ্য৷

এর আগে, গত বুধবার মাস্কের ব্যক্তিগত জেট প্লেন ট্র্যাক করে এমন একটি প্রোফাইল বন্ধ করার পাশাপাশি এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়৷

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not