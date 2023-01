ভারতে দিনদুপুরে মন্ত্রীর বুকে গুলি, আটক পুলিশ কর্মকর্তা

ভারতের উড়িষ্যায় একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিতে যাওয়ার পথে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নব কিশোর দাশ। খুব কাছ থেকে তার বুকে দু’বার গুলি করেন পুলিশের এক সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় মন্ত্রীকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আটক করা হয় অভিযুক্ত এএসআই’কে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে জানা যায়, রোববার (২৯ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় দুপুর ১টার দিকে ঝাড়সুগুদা জেলার ব্রজরাজনগরের কাছে গান্ধী চক এলাকায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিশোরের ওপর এ হামলার ঘটনা ঘটে। পরে তাকে হেলিকপ্টারযোগে ভুবনেশ্বর নিয়ে যাওয়া হয়।

ব্রজরাজনগর মহকুমা পুলিশ কর্মকর্তা গুপ্তেশ্বর ভোই সাংবাদিকদের বলেন, এএসআই গোপাল দাশ মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। সঙ্গে সঙ্গে গোপালকে আটক করেন স্থানীয়রা। পরে তাকে হেফাজতে নেয় পুলিশ।

তবে হামলার উদ্দেশ্য এখনো জানা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরপরই তাকে গুলি করা হয়।

VIDEO: #Odisha Health Minister Naba Das was shot by an ASI in Jharsuguda today. The minister was going to attend a programme at Gandhi Chowk in Brajarajnagar. The accused cop, identified as Gopal Das, was nabbed and detained by police for questioning. (Disturbing visuals) pic.twitter.com/L1USPM7cLT