ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় বাইডেন-শির শোকবার্তা

তুরস্ক-সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহতদের প্রতি শোক জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সোমবার ভোরে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৩০০ জন। এখনও চলছে উদ্ধার কাজ।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েব এরদোয়ান ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। শি জিনপিং বলেছেন, তিনি এতো বেশি মানুষ হতাহতের বিষয়ে জানতে পেরে মর্মাহত। শোকাহত পরিবারগুলোর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন তিনি।

এদিকে, চীনের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি জানিয়েছে, তারা তুরস্ক ও সিরিয়ার সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করছে এবং প্রয়োজনীয় জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

অপরদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তুরস্কের প্রেসিডেন্টকে ফোন করেন। এসময় তিনি নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করেন।

