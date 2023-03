কৌশলে গ্রেফতার এড়ালেন ইমরান খান

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) চেয়ারম্যান ইমরান খান কৌশলে গ্রেফতার এড়ালেন। তোশাখানা মামলার জেরে ইমরান খানের লাহোরের জামান পার্কের বাসভবনে রোববার (৫ মার্চ) অভিযান চালায় ইসলামাবাদ পুলিশ।

জানা গেছে, রোববার সকালেই ইসলামাবাদ পুলিশের একটি দল লাহোরে পৌঁছায়। এ খবর পেয়ে ইমরান খানের বাড়ি আগে থেকেই ঘেরাও করে রাখে তার হাজার হাজার সমর্থক।

৭০ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান গত বছর ওয়াজিরাবাদে বন্দুক হামলার শিকার হন। ওই বাড়িতে থেকে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

ইমরান খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছ থেকে পাওয়া উপহার সরকারি ভান্ডার বা তোশাখানায় জমা না দিয়ে, মোটা দামে বিক্রি করেছেন। পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন ইমরান খানকে সে কারণে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কমিশনের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইমরান খান গত অক্টোবরে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে আবেদন জানালেও তা খারিজ হয়ে যায়। তারপর থেকে এ মামলার একাধিক শুনানিতে হাজির হননি তিনি।

