ধুমধাম করে কুকুরের বিয়ে, ভিডিও ভাইরাল

রাজকীয় আয়োজন, আর ১০টা বিয়েবাড়ির মতোই উপস্থিত রয়েছেন অসংখ্য নিমন্ত্রিত অথিতি। আয়োজন দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই, এটা কোনো মানুষের বিয়ে নয়, দুটো কুকুরের বিয়ে! আশ্চর্য লাগছে, তাই না? আসলে, অবাক করার মতো হলেও ঘটনা সত্য।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে এমন একটি ভিডিও ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। হাতিনদার সিং নামের একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা ওই ভিডিওতে দেখা যায়, অতিথিরা পুরোদমে বিয়ের আমেজে উৎসব উপভোগ করছেন। আয়োজকরা বিয়ের মতো সাজসজ্জা করে রয়েছেন। সাজানো রয়েছে বাহারি সব খাবার।

They Had An Indian Wedding For Their Dogs.







