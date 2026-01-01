উত্তরবঙ্গের গ্রামে এক পরিবারের কান্নায় অন্য পরিবারে উৎসব

উত্তরবঙ্গের গ্রামে এক পরিবারের কান্নায় অন্য পরিবারে উৎসব
এক পরিবারের ক্ষতি মানেই অন্য পরিবারের উৎসব, এমনই অদ্ভুত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘বিশ্বাস বনাম সরদার’। উত্তরবঙ্গের এক গ্রামীণ পটভূমিতে দুই প্রভাবশালী পরিবারের দীর্ঘদিনের শত্রুতা, কৌতুক ও বেদনাকে একসূত্রে গেঁথে দর্শকের সামনে তুলে ধরবে এই নাটক।
আজ ১ জানুয়ারি থেকে মাছরাঙা টেলিভিশনে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘বিশ্বাস বনাম সরদার’। প্রতি রোববার থেকে বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে প্রচারিত হবে নাটকটি। বৃন্দাবন দাশের রচনায় এটি পরিচালনা করেছেন সকাল আহমেদ।
নাটকের গল্প আবর্তিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামকে কেন্দ্র করে। সেখানে পাশাপাশি বসবাস করে বিশ্বাস ও সরদার পদবীর দুই পরিবার। নিকট প্রতিবেশী হলেও তাদের সম্পর্ক মোটেই সৌহার্দ্যপূর্ণ নয়। বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা এই বৈরিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এক পরিবারের সামান্য ক্ষতিও অন্য পরিবারের জন্য আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
দুই পরিবারের সদস্যরাই সুযোগ খোঁজে কীভাবে প্রতিপক্ষের দুর্বলতা কাজে লাগানো যায়। প্রতিযোগিতা এতটাই তীব্র যে, কখনো কখনো নিজের ক্ষতি করেও অপর পক্ষকে বিপদে ফেলতে পিছপা হয় না তারা। এই দ্বন্দ্বকে ঘিরেই গ্রামে জন্ম নেয় নানা কৌতুকপূর্ণ ঘটনা, যা মানুষকে যেমন হাসায় তেমনি কিছু পরিস্থিতি তৈরি করে বিব্রতকর ও বেদনাদায়ক মুহূর্তের।
এই শত্রুতাকে পুঁজি করে গ্রামের কিছু মানুষ নিজের সুবিধাও আদায় করে নেয়। তারা নানা কৌশলে দুই পরিবারের বিরোধ জিইয়ে রাখতে ইন্ধন জোগায়। নাটকটিতে এই সব দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র, হাসি-কান্না আর মানবিক টানাপোড়েনই তুলে ধরা হয়েছে।
পরিচালক সকাল আহমেদ বলেন, ‘আমাদের গ্রামীণ সমাজের চিরচেনা একটি রূপ উঠে আসবে এই নাটকে। দুই পরিবারের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যেমন সমাজের নানা অসঙ্গতি ধরা পড়বে, তেমনি থাকবে মানবিক ও সুন্দর কিছু বার্তা। আশা করি দর্শকরা নাটকটি উপভোগ করবেন।’
নাটকটিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী, মৌসুমী হামিদ, প্রাণ রায়, জয়রাজ, ফারজানা ছবি, শাহনাজ খুশি, দিব্য জ্যোতি, সৌম্য জ্যোতি, লাবণ্য লিজা, তাবাসসুম মিথিলা, জাবেদ গাজী, মাসুম বাশার, শিরিন আলমসহ আরও অনেকে।
