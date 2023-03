গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে এক মার্কিন সাংবাদিককে আটক করেছে রাশিয়া। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে কর্মরত ইভান গার্শকোভিচ নামে ওই সাংবাদিককে কবে আটক করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা হয়নি। তবে আটকের বিষয়টি বৃহস্পতিবার (৩০ মার্চ) নিশ্চিত করেছে রাশিয়ার শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা।

ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস (এফএসবি) বলেছে, গোপন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করার সময় ইভান গার্শকোভিচকে ইয়েকাতেরিনবার্গ শহর থেকে আটক করা হয়েছে। রুশ গোয়েন্দাদের দাবি, গার্শকোভিচ রাশিয়ার সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্সের একটি উদ্যোগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন, যা রাষ্ট্রীয়ভাবে গোপনীয়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুসারে, মার্কিন এ সাংবাদিক রাশিয়ায় ইউক্রেন যুদ্ধ ও ওয়াগনার গ্রুপের খবর কভার করছিলেন।

স্নায়ুযুদ্ধের পর থেকে রাশিয়ায় এই প্রথমবার গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে কোনো মার্কিন নিউজ আউটলেটের সাংবাদিককে আটক করা হলো। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই ঘটলো এ ঘটনা।

গার্শকোভিচ ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মস্কো ব্যুরোর সংবাদদাতা হিসেবে রাশিয়া ও ইউক্রেন কভার করছিলেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা গার্শকোভিচের নিরাপত্তা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ প্রমাণিত হলে ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে তার।

বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ

রাশিয়ায় মার্কিন সাংবাদিককে আটকের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন মিডিয়া গ্রুপ ও সাংবাদিক।

Arrested in #Russia, the American reporter Evan Gershkovich is accused of spying by the FSB. The @WSJ ’s correspondent was investigating on the military company Wagner. RSF is alarmed by what looks like retaliation: journalists must not be targeted! pic.twitter.com/urmGFNEdNz