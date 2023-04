যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান মিত্র যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। অথচ তাকেই কি না চিনতে পারলেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন! দায়সারাভাবে হাত মিলিয়ে চলে গেলেন অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে। সম্প্রতি আয়ারল্যান্ডের একটি অনুষ্ঠানে ঘটা এ ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বাইডেনের এমন আচরণ নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন নেটিজেনরা।

গুড ফ্রাইডে চুক্তির ২৫ বছরপূর্তি উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গত মঙ্গলবার (১১ এপ্রিল) আয়ারল্যান্ডে গিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রসঙ্গত, বাইডেন নিজেও আইরিশ বংশোদ্ভূত। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে এই প্রথমবার আয়ারল্যান্ডে যান তিনি। বিমানবন্দরে বাইডেনকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। সেখানেই ঘটে অপ্রীতিকর ঘটনাটি।





Joe Biden pushes Rishi Sunak out the way to greet someone else as he didn’t recognize the UK PM



