মুখ্যমন্ত্রীর পোস্টার ছিঁড়ে ফেলায় কুকুরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির পোস্টার ছিঁড়ে ফেলায় একটি কুকুরের বিরুদ্ধে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিজয়ওয়াড়া থানায় এ অভিযোগ দিয়েছেন চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বাধীন তেলুগু দেশম পার্টির সমর্থক দাসারি উদয়শ্রী।

ভারতী সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিযোগটি একপ্রকার ব্যঙ্গাত্মক বলেই মনে করা হচ্ছে। একটি ভিডিও ক্লিপের জেরে এ অভিযোগ দেন উদয়শ্রী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, একটি কুকুর মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির ছবি সংবলিত একটি পোস্টার দেয়াল থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে।

