সিনেমা হলে পপকর্ন-পেপসির দাম এক বছর ওটিটি সাবস্ক্রিপশন ফির সমান!

পরিবার বা বন্ধুদের নিয়ে সিনেমা হলে বসে মুভি দেখার মজাই আলাদা! কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারির বছরগুলোতে হলে বসে মুভি দেখার পরিবর্তে নতুন অভ্যাস গড়ে দিয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো। আজকাল অনেকেই নতুন মুভি দেখার জন্য অপেক্ষা করেন কবে সেটি ডিজিটাল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে আসবে তার জন্য। এখন করোনার উপদ্রব নেই, তবু এই অভ্যাস কেন?

এর বড় কারণ মূলত সিনেমা হলে ‍মুভি দেখার খরচ বেড়ে যাওয়া। প্রথমত টিকিটের চড়া দাম, তার সঙ্গে হালকা খাবার-পানীয়র খরচ মেলালে পকেট প্রায় খালি হয়ে যায়। ঠিক সেই সমস্যাটাই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ভারতের এক দর্শক।

গত ২ জুলাই উত্তর প্রদেশের নয়ডায় পিভিআর সিনেমাসে মুভি দেখতে গিয়েছিলেন ত্রিদিপ কে মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। সেখানে এক প্যাকেট পপকর্ন ও একটি পেপসির বোতল কেনেন তিনি। কিন্তু এর জন্য তাকে দাম দিতে হয় ৮২০ রুপি (১ হাজার ৮২ টাকা প্রায়)।

টুইটারে বিলের রসিদের একটি ছবি শেয়ার করে ত্রিদিপ জানান, তার কাছ থেকে ৫৫ গ্রাম চিজ পপকর্ন ৪৬০ রুপি ও ৬০০ মিলিলিটার পেপসির দাম নেওয়া হয়েছে ৩৬০ রুপি। মোট ৮২০ রুপি বিল হয়েছে, যা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম প্রাইম ভিডিওর এক বছরের সাবস্ক্রিপশন ফির প্রায় সমান।

এ বিষয়ে ত্রিদিপের মন্তব্য, এ জন্যই হয়তো মানুষ আর সিনেমা হলে যায় না। পরিবার নিয়ে মুভি দেখা একেবারে অসাধ্য হয়ে গেছে।

Rs 460 for 55gm of cheese popcorn, Rs 360 for 600ml of Pepsi. Total Rs 820 at @_PVRCinemas Noida.



That’s almost equal to annual subscription of @PrimeVideoIN.



No wonder people don’t go to cinemas anymore. Movie watching with family has just become unaffordable. pic.twitter.com/vSwyYlKEsK