সম্প্রতি ভারতে স্বামীর সঙ্গে ছবি তোলার সময় এক নারীর জোয়ারের পানিতে ভেসে যাওয়ার দৃশ্য ভাইরাল হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ভেসে যাওয়ার এক দিন পরে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করে মুম্বাই কোস্ট গার্ড।

জোয়ারের পানিতে ওই নারীর ভেসে যাওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর নতুন করে আলোচনা ‍শুরু হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, বান্দ্রা ফোর্টের কাছাকাছি সৈকতে জোয়ারের সময় ছবি তুলছিলেন এক দম্পতি। এরই একপর্যায়ে জ্যোতি সোনার নামের ওই নারী জোয়ারের পানির টানে সাগরে ভেসে যান।

